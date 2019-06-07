80 موسيقيا على خشبة مسرح واحدة.. لأول مرة بالمغرب

يجتمع أزيد من 80 موسيقيا على خشبة مسرح واحدة، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى المغربية، في حفل موسيقى لأوركسترا فيلارمونيك أمازيغ، الذي ستشهده أكادير، احتفالا باليوم العالمي للموسيقى.

وتحتضن خشبة مسرح الهواء الطلق في أكادير، يوم السبت 15 يونيو الجاري، حفلا موسيقيا يشارك فيه أشهر المغنيين، والمغنيات الأمازيع، من بينهم فاطمة تحيحيت، وعلي شوهاد، وحميد إنرزاف، وعلي فايق، وهشام ماسين، وزهيرة وياسين، إضافة إلى وجود أمهر العازفين على الآلات الموسيقية، بما فيها الأمازيغية.

ويشهد الحفل، الذي يستمر إلى ساعتين من الزمن، إحياء روائع الموروث الأمازيغى الأصيل، والموسيقى الأمازيغية، على طريقة الأوركسترا الفيلارمونية.

وتعود فكرة إنشاء أوركسترا فيلارمونية أمازيغية إلى الفنان خالد البركاوي، وتم التحضير لها على مدى سنة ونصف، وهو منظم من طرف جمعية إينوراز للموسيقى.