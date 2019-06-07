إلقاء القبض على عصابة تستخرج الذهب من تحت الأرض في مراكش 

تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي تاملالت، نواحي مراكش، ليلة أمس الخميس، من توقيف عصابة متخصصة في استخراج الكنوز.
وقالت مصادر “اليوم 24” إن “مقدم” رفقة السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي في تاملالت، قاموا بتوقيف عصابة متخصصة في إستخراج الكنوز، كان أفرادها يحاولون استخراج كنز من دوار بير الكوش في جماعة اجبيل.
وأضاف المصدر ذاته أنه، حوالي الثانية صباحا، كان أفراد العصابة يحاولون بواسطة آلة تنقيب عن الذهب جد متطورة، استخراج كنز، قبل أن يتمّ كشف أمرهم، واعتقالهم من طرف عناصر الدرك الملكي.
وتم وضع أفراد العصابة رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، فيما تمكن أحد أفراد العصابة من الفرار إلى وجهة غير معلومة، مستغلا الظلام الدامس، الذي ساد المنطقة.
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