الحكومة تستعد لإخراج 37 مرسوما لتنزيل الاتفاق الاجتماعي

بعد إقرارها، يوم الثلاثاء الماضي، لمرسومين لتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، تستعد الحكومة لبرمجة مشاريع المراسيم الخاصة بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي للمصادقة عليها في المجلس الحكومي المقبل.

وحسب جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، الخميس 13 يونيو الجاري، فإن الحكومة ستناقش 37 مشروع مرسوم، كلها متعلقة بمخرجات الحوار الاجتماعي، وهي المراسيم، التي تضم تنفيذ التزامات الحكومة تجاه موظفي عدد من الوزارات، طبقا لما تعهدت به أمام النقابات.

يذكر أن الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا ثلاثي الأطراف لمدة ثلاث سنوات، في شهر أبريل الماضي، وهو الاتفاق، الذي ووجه بانتقادات شديدة حتى من الحلفاء الحكوميين، إذ أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن الاتفاق، الذي قدمه عبد الإله بن كيران، قبل سنوات، للنقابات كان أكثر تقدما من الاتفاق الموقع، قبل أيام، معتبرا أن حسابات “سياسوية” وقفت وراء عرقلة توقيع اتفاق اجتماعي في عهد ابن كيران.