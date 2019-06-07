باب حديدي ينهي حياة قس داخل كنيسة في المغرب -التفاصيل

طلقي قس في عقده السادس، أمس الخميس، في تطوان، مصرعه داخل كنيسة، وأصيب مقاول آخر كان برفقته على مستوى اليد إثر سقوط باب حديدي عليهما.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن بابا الكنيسة استعصى عليه فتح الباب الحديدي، وخلال محاولة زحزحته، سقط عليه، حيث أصيب بجروح خطيرة، فارق على إثرها الحياة في سيارة الإسعاف قبل وصوله إلى مستشفى سانية الرمل.

وحلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، وباشرت في فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادثة.