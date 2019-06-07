لمجرد ينشر الصورة الرسمية مع بطلة كليبه

يواصل الفنان المغربي، سعد لمجرد، الترويج لأغنيته الجديدة، “نجيبك”، إذ كشف الصورة الرسمية مع بطلة الكليب.

وشارك لمجرد، أمس الخميس، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، الصورة، بعدما كان قد كشف، الاثنين الماضي، أنه سيصدر جديده في 16 يونيو الحالي.

وكتب لمجرد: ” أعلن طرح أغنيتي الجديدة “نجيبك” يوم 16 في هذا الشهر، أتمنى من كل قلبي أن تنال إعجابكم “.

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وكشف لمجرد أنه سيتم تأجيل طرح الدويتو بينيه، والفنان المصري، محمد رمضان، وأضاف: “سنعلن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره”.

واستقبل سعد لمجرد، محمد رمضان، في شهر رمضان في العاصمة الفرنسية باريس، الممنوع من مغادرته بقوة القانون.