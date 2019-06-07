أنصار الكوكب يتعرضون لحصة تعذيب بعد مباراة فريقهم مع آسفي..ضرب ودم وسب وتجريد من الملابس- صور

نقل مقطع فيديو تم تداوله عبر “الفايسبوك”، مشاهد مروعة لاعتداء يرجح أنه لأنصار فريق الكوكب المراكشي.

وقال نشطاء إن أنصار فريق الكوكب المراكشي، تعرضوا لاعتداء أشبه ب”التعذيب”، وهو ما وثقه الفيديو الدامي، بحيث ظهروا يتعرضون للطعن وأيضاً الضرب من طرف أشخاص يرجح أنهم محسوبين على فريق أولمبيك أسفي، وذلك مساء الثلاثاء الماضي، على هامش المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب المسيرة في أسفي.

وحمل الفيديو البشع، مشاهد تعذيب ودم، بحيث كان بعض الأشخاص يجبرون المعتدى عليهم، في مكان خلاء، أن يقولوا “آسفي رجالة”، وهم ينهالون عليهم بالضرب ويجردونهم من ملابسهم.

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“الفيديو” الذي تم نشره، مساء أمس الخميس، وضح اعتداءً على الجماهير المراكشية، التي كانت متجهة صوب عاصمة النخيل، بعد نهاية المباراة، التي جمعت الطرفين لحساب الأسبوع 29 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وانطلقت أحداث شغب قبل واقعة الاعتداء بمدرجات ملعب العبدي في أسفي، بين الفصيلين المساندين للكوكب المراكشي وأيضاً للمسفيوي، حيث تم توقيف المباراة لأزيد من 10 دقائق، قبل عودة الهدوء للمدرجات، واستئناف اللعب.