كانتي يتغيّب عن المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن نجولو كانتي سيغيب عن المنتخب في مباراتي تركيا وأندورا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب كانتي في التدريبات قبل مباراة فريقه تشيلسي ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي لكنه شارك لمدة 90 دقيقة في الفوز 4-1.

وانضم اللاعب البالغ عمره 28 عاما إلى تشكيلة فرنسا في الانتصار 2-صفر على بوليفيا في مباراة ودية في نانت يوم الأحد الماضي لكنه لم يلعب.

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وكتب الاتحاد الفرنسي في حسابه في "تويتر" مشيرا إلى أن المدرب ديدييه ديشان لن يضم أي لاعب بديل "للأسف نجولو كانتي لن يستطيع اللعب في التصفيات ضد تركيا وأندورا بسبب إصابة في الركبة".

وتحل فرنسا، التي تتصدر المجموعة الثامنة بانتصارين في مباراتين حتى الآن، ضيفة على تركيا في قونيا يوم السبت قبل أن تلعب ضد أندورا بعد ذلك بثلاثة أيام.