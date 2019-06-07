اكتشاف أكبر مصنع كوكايين هولندي بسبب اقتلاع شجرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى اقتلاع شجرة خلال عاصفة في هولندا إلى اكتشاف أحد أكبر مصانع الكوكايين في الجنوب الهولندي، وفق ما قالت الشرطة اليوم الخميس.

وأفادت الشرطة أنه تم العثور على مصنع الكوكايين خلال ترتيب عناصر الشرطة لمخالفات العاصفة، من بينها الأشجار، ليتضح بعد ذلك وجود حالة مشبوهة من الروائح والحركة الغير عادية لناس مشبوهين حول حظيرة مزرعة قرب قرية آود فوسينمير، جنوب هولندا.

ورفضت الشرطة تحديد كمية الكوكايين التي عثر عليها لكنها أقرت بأن تفكيك المصنع سيستغرق "أياما عدة"، ولم يلقى القبض على أي شخص، إذ لاذ المشتبه بهم بالفرار.

وتضبط السلطات الأوروبية كميات قياسية من الكوكايين النقي بشكل متزايد، وفق الوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات.

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ففي العام 2017، ضبطت دول أوروبية 140 طنا من الكوكايين وهي أكبر نسبة مضبوطات على الإطلاق، علما أن الغرام الواحد يباع في السوق الأوروبية بسعر يراوح بين 55و82 يورو، وفق المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات وإدمانها. وقد وصل نقاء الكوكايين المتداول إلى أعلى مستوى له منذ عقد في العام 2017، في حين بقي سعره ثابتا.

وسجّلت بلجيكا أعلى نسبة من مضبوطات الكوكايين مع 45 طنا، تلتها إسبانيا مع 41 طنا.