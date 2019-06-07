بالفيديو: السومرية تنقل أجواء عيد الفطر من داخل مول زيونة

هنأ عدد من المواطنين الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الامن والامان والازدهار في جميع محافظات البلاد.

من مول زيونة، التقت السومرية عدد من الأهالي الذين خرجوا الى أماكن التسوق والتسلية، حيث تمنوا لبلدهم حلول الأمن والامان والرفاه بمناسبة عيد الفطر.



وفي هذا السياق، تنقل اليكم السومرية أجواء العيد المميزة وأمنيات الاهالي.

الفيديو الكامل مرفق أعلاه.