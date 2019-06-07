كهرباء النجف تعلن خروج محولة في محطة القادسية عن الخدمة

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نود اعلامكم بخروج محولة القدرة الرئيسية رقم 2في محطة القادسية 400KVالتابعة لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في الديوانية، ما حدد حمل المحافظة بأقل من الحصة المقررة بمقدار 100 ميكاواط".



واضافت المديرية، أن "ذلك سينعكس سلباً على ساعات التجهيز للمحافظة"، مبينة ان "كودار نقل الطاقة في الديوانية تباشر بأجراء الفحوصات للمحولة".



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