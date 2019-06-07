الاستخبارات تقبض على إرهابي خطير بديالى ادعى الدواعش أنه قتل

واضافت الاستخبارات، "وقد ادعى الدواعش أنه قتل في إحدى المعارك للتستر علية وتضليل الأجهزة الامنية وظل متخفياً لسنوات عن الأنظار خصوصا بعد مغادرته لمنطقة سكناه في الكاطون، ولكن رجال الاستخبارات العسكرية كانوا يمتلكون المعلومات المؤكدة التي تثبت انه ما زال حيا فتمت متابعته ومطاردته حتى تم القبض عليه بكمين محكم في منطقة الدمن بناحية خان بني سعد في محافظة ديالى".
وتابعت الاستخبارات، أن "الارهابي ينتمي الى عائلة ارهابية فوالده وشقيقه من للمطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب، وابن عمه المدعو( ملا ياسين) هو مؤسس حركة التوحيد والجهاد في بهرز، ويعد الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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