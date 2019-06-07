المرصد: مقتل 83 في معارك بين الجيش السوري وإرهابيين قرب إدلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن مقتل 83 في معارك بين الجيش السوري وإرهابيين قرب إدلب شمالي البلاد. وتشهد مناطق في إدلب وحلب واللاذقية وحماة، اشتباكات مسلحة بين الجيش السوري وعناصر من التنظيمات الإرهابية (هيئة تحرير الشام وبقايا داعش وفصائل المعارضة المسلحة). وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش السوري شن عمليات عسكرية مكثفة ضد أوكار المجموعات الإرهابية ومحاور تحركاتها وخطوط الإمدادات في قرى عابدين وكفر نبودة وكفر سجن بريفي إدلب وحماة.

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