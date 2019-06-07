محمد بن زايد يبحث تطورات المنطقة مع رئيس "النواب العراقي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي التطورات التي تشهدها المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لرئيس مجلس النواب العراقي بأبو ظبي اليوم الجمعة.





كما بحث الشيخ محمد بن زايد والحلبوسي تعزيز العلاقات بين الإمارات والعراق وعددا من قضايا المنطقة.



