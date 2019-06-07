اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو بعد اقتراب مدمرتين من التصادم

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رويترزالجمعة 2019/6/7 04:13 مساء بتوقيت أبوظبي
مدمرة أمريكية- أرشيفية
تبادلت واشنطن وموسكو الاتهامات بعد اقتراب مدمرتين من التصادم في بحر الصين الشرقي، وحملت كل عاصمة المسؤولية للأخرى.
واتهم الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، الجمعة، سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي، بسبب مناورة خطيرة.
ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن البحرية الروسية: أن "السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 متراً فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوجرادوف، التي اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام".
من جانبها قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة الروسية اقتربت مسافة من 50 إلى 100 قدم من سفينتنا، ما أجبرها على تغيير اتجاهها تفادياً للاصطدام، مضيفة أن "تصرف المدمرة الروسية هدد سلامة البحارة الأمريكيين".
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