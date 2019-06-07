أبوالغيط يدعو لضبط النفس بالسودان لإتمام انتقال سلمي للسلطة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط كل الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتجنب أية تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لإتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان، إن "أبوالغيط يتابع بقلق واهتمام بالغين التطورات الأخيرة التي شهدها السودان، وبشكل خاص سقوط قتلى ومصابين في أعمال العنف التي وقعت الاثنين الماضي في العاصمة الخرطوم، وأدت إلى توقف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير".

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وأضاف عفيفي أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية تقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الأحداث الأخيرة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ورحب في هذا الصدد بإعلان المجلس العسكري الانتقالي عن إجراء تحقيق شامل في هذه الأحداث".

وفي سياق متصل، أشار المتحدث الرسمي، في بيان، إلى أن "أبوالغيط دعا إلى بذل الجهد من أجل العمل على تقريب المواقف والرؤى الإقليمية والدولية المساندة للأطراف السودانية لتمكينها من استكمال وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي يتطلع السودانيون إليه في سياق وطني خالص ودون أي تدخل أو ضغط خارجي".

وأوضح أن "أبوالغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة العربية بالوقوف مع السودان ومساندة كل ما شأنه أن يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية ويفضي إلى استكمال المسار السلمي لانتقال السلطة في البلاد والوصول به إلى بر الأمان، مع الحفاظ على الدور الفاعل الذي يضطلع به السودان في منظومة العمل العربي المشترك."