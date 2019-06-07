الكرملين: التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية

جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365:

أكد الكرملين الروسي، اليوم، أنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

Advertisements

ومن جانبه، قال الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، إن التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمر.

وأضاف بيسكوف، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي، إن التحضير للزيارة جار، لكن موعدها لم يتحدد بعد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.