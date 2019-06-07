قوات الدعم السريع بالسودان: ضبط مجموعات تروع المواطنين وتنهب ممتلكاتهم

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:

قالت قوات الدعم السريع بالسودان إنها ضبطت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مجموعة من العناصر المتفلتة في منطقة “عد بابكر” بضاحية شرق النيل.

وأشارت إلى أن هذه المجموعات باتت تنشط في ترويع المواطنين بالعاصمة الخرطوم، ونهب ممتلكاتهم بالتهديد بالأسلحة البيضاء وبعض أنواع الأسلحة النارية.

Advertisements

وقال متحدث رسمي باسم الدعم السريع، إن المجموعة التي تم القبض عليها تتألف من 11 عنصراً، مضيفاً أن العصابة التي تم القبض عليها قامت بقتل أحد أفراد الجيش السوداني بطلق ناري.

يأتي ذلك فيما اتهم قائد العمليات بالدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد، قوى “الحرية والتغيير” والحركات المسلحة بالوقوف وراء العصابات المتفلتة، والعمل على تنظيم تحركاتها بهدف نسب جرائمها إلى قوات الدعم السريع، وتشويه سمعتها أمام المواطنين، في إطار حملة منظمة لإبعادها من المشهد، على حد تعبيره.

وشهدت العاصمة السودانية، ليلة مروعة، في عدد من مناطقها، حيث نقل سكان عدد من الأحياء في مدن العاصمة الثلاث دخول مجموعات متفلتة إلى مناطقهم السكنية ونهب ممتلكات المارة تحت التهديد، فيما انطلقت مكبرات الصوت من المساجد لدعوة المواطنين للخروج من منازلهم والتصدي لهذه المجموعات، وحماية ممتلكاتهم وسط غياب لقوات الأمن بحسب ما نقل بعضهم.