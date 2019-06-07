الان تتابع قرقاش: الأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365:
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، إن من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات، توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله.
وأضاف عبر حسابه على “تويتر” :”ولعل السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها، الأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها”.
وتابع قرقاش: “ولعل السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها، الأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها”.
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