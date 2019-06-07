كتبت رحاب نبيل
قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتها رقم MS 855، والتى كان مقرر إقلاعها ظهر اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولى، إلى مطار الخرطوم الدولى، وذلك نظرا للأحداث الجارية فى السودان.
ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تطورات الموقف أولا بأول، لمعرفة أى جديد فى هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتها المتجهة إلى الخرطوم بسبب أحداث السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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