ياسين: مفتاح الحل في لبنان لكل القضايا هو اغلاق كل ابواب الهدر

أكد رئيس لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي، في تصريح، ان "مفتاح الحل في ​لبنان​ لكل القضايا هو اغلاق كل ابواب الهدر الاقتصادي والامني والسياسي المتمثل بالمحسوبيات والحسابات الشخصية الضيقة والتبعية".

ورأى ان "ما جرى في ​طرابلس​ ليس نتيجة الفكر الارهابي فقط، بل نتيجة الاهمال التنموي الذي تتعرض له المدينة كغيرها من المناطق، فضلا عن النهج المتطرف".

وطالب المسؤولين "بالمتابعة الدقيقة والجادة لكل التحركات الصهيونية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، والتي تخرق السيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا"، متسائلا "هل دور ​الامم المتحدة​ وقوات الطوارئ الدولية فقط تسجيل الخروقات الصهيونية وعدم القيام بأي إجراء عملي للحفاظ على الاقل على هيبة القرارات الدولية؟"