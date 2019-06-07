تقي الدين استنكر اعتداء طرابلس: للتوقف عن إعطاء التبريرات

استنكر رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​ في بيان له الجريمة الإرهابية التي ارتكبها التكفيري والإرهابي في ​مدينة طرابلس​ والتي أدت إلى استشهاد ضابط وثلاثة عناصر من الجيش و​قوى الامن الداخلي​ .

وشدد تقي الدين ان على ​الحكومة​ التصدي بحزم في مواجهة الإرهابيين الذين اثبتت انتماؤهم إلى تنظيمي داعش و​جبهة النصرة​ واتخاذ الإجراءات اللازمة والتوقف عن إعطاء التبريرات لهذا العمل المدان.

وتوجه بأحر التعازي الى ​قيادة الجيش​ وقوى الامن الدخلي والى أهالي العسكريين الذين استشهدوا خلال تصديهم للارهابي دفاعاً عن الامن والاستقرار وحياة المواطنيين، وأن دماءهم الطاهرة هي قربان لأجل الدفاع عن ​لبنان​ وأمنه.