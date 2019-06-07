تقي الدين استنكر اعتداء طرابلس: للتوقف عن إعطاء التبريرات

استنكر رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين في بيان له الجريمة الإرهابية التي ارتكبها التكفيري والإرهابي في مدينة طرابلس والتي أدت إلى استشهاد ضابط وثلاثة عناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي .
وشدد تقي الدين ان على الحكومة التصدي بحزم في مواجهة الإرهابيين الذين اثبتت انتماؤهم إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتوقف عن إعطاء التبريرات لهذا العمل المدان.
وتوجه بأحر التعازي الى قيادة الجيش وقوى الامن الدخلي والى أهالي العسكريين الذين استشهدوا خلال تصديهم للارهابي دفاعاً عن الامن والاستقرار وحياة المواطنيين، وأن دماءهم الطاهرة هي قربان لأجل الدفاع عن لبنان وأمنه.
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