احتفال كلية التمريض في الجامعة اللبنانية الاميركية "LAU"بقسم اليمين

احتفلت كلية آليس رامز شاغوري للتمريض في ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ "LAU" بقسم اليمين وتقليد زر كلية التمريض الى خريجي دفعة 2019 من طلابها وطالباتها في حفل مميز اقيم في قاعة"مركز جيلبير وروز ماري شاغوري للعلوم الصحية" في حرم جبيل.

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