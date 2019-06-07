السيد فضل الله: لعقلنة الخطاب السّياسيّ في مقاربة الوضع الداخليّ

استقبل ​العلامة السيد علي فضل الله​ وفداً من التيار الوطني الحرّ، برئاسة منسقة لجنة العمل الوطني في التيار ​غادة عساف​، وبحضور منسق العلاقة مع المرجعيات الروحية في التيار غابي ​جبرايل​ والسيدة سحر الخنسا. وقد قدّم الوفد لسماحته التهنئة ب​عيد الفطر​، ناقلاً تحيات رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​.

وجرى خلال اللقاء عرضٌ لتطوّرات الأوضاع الداخليّة، حيث تمَّ التأكيد على ضرورة السعي، على المستويات كافة، لحماية الساحة الداخلية بعيداً عن كلّ السجالات، وضرورة العمل لعقلنة الخطاب السياسي، واعتماد الخطاب الهادئ المتوازن الذي يحفظ استقرار البلد وأمنه، وخصوصاً أننا في مرحلة صعبة ومعقّدة على المستويات الاقتصادية والمعيشية، ولا تحتمل أيّ انفعال في مقاربة الأمور.