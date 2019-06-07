وهاب: اتهام الحريري بأنه أصبح آداة بيد الآخرين مبالغ به

أكد رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "مع خلافنا السياسي أقول إذا إختار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ التسوية وتمرير الوقت بأقل الخسائر لا يعني بأنه أصبح آداة بيد الآخرين فهذا إتهام مبالغ فيه والحملة تكاد تتحول إلى حملة ظالمة فهل نستطيع ​النقاش​ بهدوء؟".

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