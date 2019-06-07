عثمان عرض مع شهيب الإجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة الامتحانات الرسمية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، وزير التربية والتعليم العالي ​اكرم شهيب​ يرافقه مدير عام الوزارة ​فادي يرق​ ورئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان، بحضور رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد والرائد حسن بركات أحد ضباط الشعبة، في زيارةٍ جرى في خلالها بحث الإجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة ​الامتحانات الرسمية​ التي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 12 من الشهر الحالي.

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