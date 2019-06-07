بو حبيب: طلب المفاوضات حول الحدود أتى من لبنان وهناك أخوة بين أميركا وإسرائيل

لفت سفير ​لبنان​ السابق في واشنطن ​عبدالله بو حبيب​، إلى أنّ "طلب المفاوضات حول ​ترسيم الحدود​ أتى من لبنان وليس من ​الولايات المتحدة الأميركية​، والخبر وفق ما وصلني كان أنّ لبنان هو من طلب من السفيرة الأميركية عودة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​ إلى لبنان".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "الولايات المتحدة موجودة في المنطقة منذ زمن، والانحياز إلى ​إسرائيل​ طبيعي في الولايات المتحدة، وهناك أكثر من أخوّة وأبوّة بينهما"، مبيّنًا أنّ "في المفاوضات هناك أخذ وردّ، ولا أحد سيطالب لك بمصالحك كما ستُطالب أنتَ بها".

وركّز بو حبيب على "أنّني لا أظنّ أنّ "​صفقة القرن​" متوجّهة إلى أيّ مكان، والاتفاق بين لبنان وإسرائيل رغبة من الجانبين".