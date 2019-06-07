المحافظ خضر: أدعو للهدوء واولويتنا الحفاظ على الامن والسلم في بلدة دير الاحمر

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر من امام مخيم النازحين السوريين في دير الاحمر، أن "أتوجه الى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الى التهدئة"، نافيا "المعلومات التي يتم تداولها عن إحراق خيم للنازحين السوريين في البلدة"، وأشار الى "ان صحيح ان ليلا اقدم مجهولون على القاء قنبلة على خيميتين فارغتين قرب المخيم، ولكن الحادثة محصورة ونحن نعمل على اولوية حفظ الامن والسلم ولا نريد أي تصادم بين النازحين واهالي دير الاحمر".
وإذ أكّد خضر ان "أهالي دير الاحمر هم اصحاب الدار وصحيح ان لا يمكن اجبارهم على استقبال النازحين بالقوة، ولكن موضوع النازحين السوريين هو اكبر من بلدية او قضاء او محافظة، هي مشكلة على مستوى لبنان لا المنطقة فحسب".
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