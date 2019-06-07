أعلن رئيس قسم أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، أنّ "موسكو مستعدّة لإرسال خبراء عسكريين جدد إلى فنزويلا لخدمة الالتزامات التعاقديّة في حال تطلب الأمر".
وأوضح أنّ "موسكو بالاشتراك مع الأمم المتحد، تجهّز لإرسال مساعدات إنسانيّة إلى فنزويلا بما في ذلك مواد طبية".
أمّا في ما يخصّ اللقاء الفنزويلي، فلفت المسؤول الروسي إلى أنّ "الجولة الجديدة للقاء الفرقاء الفنزويليين في أوسلو سيعقد الأسبوع المقبل، ويوجد من جانبهم طلب وله ما يبرره وهو أن تجري الاتصالات في أجواء هادئة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: موسكو مستعدة لإرسال خبراء عسكريين جدد إلى فنزويلا وتجهز قافلة مساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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