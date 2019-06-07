بوتين: الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية والنزعات الحمائية

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أن "​الاقتصاد العالمي​ دخل مرحلة الحروب التجارية والنزعات الحمائية، والنموذج الحالي للعلاقات التجارية الدولية في أزمة رغم نمو الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن "​موسكو​ مهتمة بتوسيع وجود الشركات الصينية في السوق الروسية".

واعتبر أن "محاولات إزاحة "​هواوي​" من الأسواق يعد الحرب التقنية الأولى في العصر الحديث"، مقترحاً "تأسيس بنك دولي للمعلومات"، لافتاً إلى ان "هناك محاولة لتشكيل عالمين تتسع الهوة بينهما باستمرار من حيث الفرص التي لدى كل منه"، مشيراً إلى أن "هناك سيناريو يتم وفقه استبدال القواعد العامة لكل العالم بالقوانين الأميركية".

وأشار إلى أن "الدولار تحول لوسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها"، لافتاً إلى أن "مهمتنا في السنوات القريبة أن نصبح ضمن قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم".