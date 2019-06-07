البيرو تفرض تأشيرات دخول على الفنزويليين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ليما: تعتزم البيرو فرض تأشيرات دخول على الرعايا الفنزويلييين الذين كانوا معفيين منها حتى الان، بسبب الأزمة التي دفعت ملايين منهم إلى مغادرة بلدهم، كما اعلنت وزارة الخارجية البيروفية الخميس.

وقد هاجر أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي، أي عُشر السكان، منذ 2015 بسبب انهيار الاقتصاد والأزمة السياسية الخطيرة في بلادهم، كما ذكرت الأمم المتحدة. واستقر حوالى 800 ألف منهم في البيرو منذ كانون الثاني/يناير 2017.

Advertisements

وابتداء من 15 حزيران/يونيو، سيحتاج الفنزويليون الذين يرغبون في السفر إلى البيرو، إلى الحصول على "تأشيرة إنسانية" على جوازات سفرهم من قنصليات البيرو في فنزويلا وكولومبيا أو في الإكوادور.

وفي بيان، بررت الوزارة هذه الخطوة بضرورة أن تكون "الهجرة منظمة ومنتظمة وآمنة".

ويعد هذا الإجراء تشديدا جديدا لشروط الدخول التي تفرضها البيرو على الفنزويليين، بعد الزامهم بالسفر مزودين بجواز سفر -- وثيقة من الصعب جدا الحصول عليها في فنزويلا بسبب كلفتها العالية والبيروقراطية الخانقة -- والمطبقة منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2018.