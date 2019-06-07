وزيرا خارجية روسيا وكينيا يبحثان آفاق تسوية النزاعات الإقليمية في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما اليوم /الجمعة/ آفاق تسوية النزاعات الإقليمية في أفريقيا، والتعاون الثنائي بين البلدين؛ وذلك خلال لقائهما على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي-2019، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورج الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية- "خلال اللقاء، تم تأكيد العزم المتبادل على مواصلة التطوير التدريجي للتعاون الروسي - الكيني في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط، وتدريب الموظفين، وتوسيع العلاقات الإنسانية، وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي، لا سيما في مجال الطاقة، والنقل، والاستكشاف الجيولوجي، والتنمية، والموارد المعدنية".

وأضاف البيان: "بحث الوزيران الوضع في القارة الأفريقية، وآفاق منع وحل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان، وفي منطقة القرن الأفريقي.. وتم تأكيد ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي بفعالية، ومواجهة غيرها من التحديات والتهديدات المعاصرة".