بـ9 غرف عمليات.."تعليم الإسكندرية" تستعد لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية محمد عامر:

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ من يوم الغد السبت الموافق 8 من يونيو، أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب "الأدبية والعلوم والرياضيات".

وقال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة من خلال 9 غرف عمليات منها واحدة مركزية بالمديرية و8 بالإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع الأمن العام، ومديرية الأمن، والصحة، والتموين، وأمن مديرية التربية والتعليم، لمتابعة خطوط سير الامتحان والتنسيق مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب.

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وأكد "العجمي"، في الاجتماع الذي عقده برؤساء اللجان بمجمع مدارس زهران الرسمية للغات بإدارة شرق، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات وتوزيع المهام على المراقبين ومراعاة معدلات الكنترول، وضرورة توقيع العاملين باللجنة على إقرارات الموانع وتعليمات الامتحانات وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وجاء الاجتماع بحضور رئيسي لجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية للقطاعين (أ، ب)، ورئيس لجنة الإدارة ووكيل لجنة الإدارة ورئيس مركز الأسئلة ومديري عموم الإدارات واللجنة الثلاثية .

ومن ناحية أخرى أشار "العجمي"، إلى أنه جرى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان، والبالغ عددها 23 بجميع الإدارات، وتوفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والأثاث اللازم والتليفزيونات.

يشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بالإسكندرية نحو 48 ألف طالب وطالبة، أمام 140 لجنة بجميع الشعب.