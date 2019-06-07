امتحانات الثانوية وانتهاء الإجازة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة هناك.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا السبت امتحانات الثانوية العامة 2019، إضافة إلى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 27 20

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 21

- الوجه البحري والقاهرة 33 21

- جنوب سيناء والغردقة 36 28

- شمال الصعيد 33 23

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 29

طقس الأحد

توقعت الهيئة، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح المعتدلة على جنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

- السواحل الشمالية الغربية 27 20

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- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 21

- الوجه البحري والقاهرة 33 21

- جنوب سيناء والغردقة 39 27

- شمال الصعيد 34 22

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 29

طقس الاثنين

من المتوقع أن يسود يوم الاثنين المقبل، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد:

- السواحل الشمالية الغربية 30 20

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 21

- الوجه البحري والقاهرة 35 21

- جنوب سيناء والغردقة 37 28

- شمال الصعيد 36 23

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 29

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