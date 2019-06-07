دير سانت كاترين يفتح أبوابه لاستقبال السائحين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 3 أيام الماضية، ألف سائح من مختلف جنسيات العالم.
وقال المهندس خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة استقبلت ألف سائح من مختلف جنسيات العالم على مدار 3 أيام تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
وأضاف رئيس المدينة أن دير سانت كاترين فتح أبوابه اليوم للزائرين لمدة نصف ساعة بعد إغلاق دام لمدة يومين "الأربعاء والخميس" الماضيين وسط تعزيزات أمنية.
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