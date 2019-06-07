عمليات جنوب سيناء في أيام العيد: لم نتلق أية شكاوى.. وإقبال كبير على الشواطئ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين بجنوب سيناء والمحافظات الأخرى على الشواطئ العامة لقضاء إجازة العيد خاصة في مدن خليج السويس بثالث أيام عيد الفطر المبارك بينما شهدت شواطئ من خليج العقبة توافد ألاف السائحين الأجانب والعرب من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالمياه والرحلات البحرية ورحلات الغوص.

وأكد اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن حدوث أي تجاوزات أو حالات غرق خلال احتفالات عيد الفطر حتى الآن.

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وقال إن المنتجعات السياحية بالمحافظة شهدت إقبالا كثيفا من قبل السائحين العرب والأجانب وأيضا المصريين بمنتجعات خليج العقبة.

وأضاف السكرتير العام أن خليج السويس شهد لليوم الثالث علي التوالي تدفق الآلاف من الزائرين وسط تعزيزات أمنية بمحيط الشواطئ كما وفرت مديرية الصحة سيارات إسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وأوضح " عشماوى " أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وجه جميع الجهات الأمنية باستمرار رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة أي تجاوزات أو مشكلات ربما تحدث خلال الاحتفالات وشدد على حسن التعامل مع المواطنين وحمايتهم.