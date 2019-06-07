وزير الطاقة السعودي: بإمكاننا إنتاج 12 مليون برميل نفط يوميًا لكن ذلك سيدمر السوق

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بإمكان المملكة العربية السعودية أن تنتج بسهولة 12 مليون برميل من النفط يوميًا، ولكن هذا سوف يدمر السوق، لذلك هذا الخيار لا يؤخذ بعين الاعتبار.

وقال وزير الطاقة السعودي: يمكن أن تنتج المملكة العربية السعودية بسهولة 12 مليون برميل من النفط يوميا، لكن هذا سوف يدمر السوق ، لذلك لا يتم النظر في هذا الخيار".

وأشار الفالح، وصل إنتاجنا (النفط) في مايو إلى 9.65 مليون برميل يوميا بينما كان هدف الصفقة 10.3 مليون برميل يوميا.

وصرح وزير الطاقة السعودي في جلسة تناقش قضايا الطاقة خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن أعضاء أوبك سيستمرون في مناقشة مستويات الإنتاج التنافسية داخل الحلف بعد يونيو حتى قبل الاجتماع المقبل.

Advertisements

وأضاف الفالح: مرتاحون في المملكة لكميات النفط الذي ننتجه.

هذا وأعلن وزير الطاقة الروسي، سابقا، أن اجتماع الدول المشاركة في صفقة "أوبك+" تأجل إلى تاريخ 2-4 يوليو.

ويذكر أن موعد اجتماعات منظمة "أوبك" و"أوبك +"، تم تحديده بداية الأمر يومي 25 و 26 يونيو، على التوالي.

وخططت الاجتماعات من أجل تحديد مصير صفقة فيينا، بما في ذلك وإمكانية تمديدها إلى النصف الثاني من 2019. وفي ذات الوقت، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، في أواخر شهر مايو، أن المنظمة تدرس إمكانية تأجيل اجتماعات يونيو إلى أوائل يوليو.

هذا وكان اجتماع لجنة المتابعة الوزارية "أوبك+"، الذي عقد في منتصف مايو، بمدينة جدة السعودية، قد انتهى دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام، لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون، وأنه من المنتظر أن تجري في يونيو بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات وزارية لدول "أوبك" و"أوبك+"، حيث ستقرر الدول الأعضاء والمشاركة الآفاق المستقبلية للصفقة.