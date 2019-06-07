روسيا تحتج على اقتراب سفينة حربية أمريكية من إحدى سفنها ببحر الصين الشرقي

أعلن أسطول "المحيط الهادي" الروسي أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية اقتربت بشكل مفاجئ من سفينة روسية ثقيلة مضادة للغواصات في بحر الصين الشرقي، صباح اليوم الجمعة؛ مما عرض السفينة الروسية للخطر، مضيفًا أنه أبلغ احتجاجه للجانب الأمريكي بشأنالحادث.
نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المكتب الإعلامي للأسطول قوله في بيان اليوم: "في جنوب شرق بحر الصين الشرقي، وأثناء سير مفرزة سفن تابعة لأسطول الهادي ومجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية
وأضاف الأسطول أن السفينة الروسية اضطرت إلى القيام بإحدى مناورات الطوارئ لتجنب الاصطدام بالفرقاطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن العسكرية الروسية أعربت عن احتجاجها لقيادة السفينة الأمريكية بشأن تلك التصرفات.
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