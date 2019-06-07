الداخلية الأفغانية تتمكن من إحباط 35 هجومًا إرهابيًا في كابول خلال أيام العيد

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن تمكنت من إحباط 35 هجوما إرهابيا خلال أيام عيد الفطر الثلاثة في العاصمة كابول وحدها، من بينها محاولة بسيارة مفخخة.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المتحدث باسم الوزراة قوله "إن المسلحين خططوا لشن 35 هجوما في العاصمة كابول خلال أيام العيد"، مضيفا أن قوات
وأشار إلى أن الأمن الأفغاني قام أيضا بالتحفظ على سيارة مفخخة، كما تمكنت من إحباط ما لا يقل عن 70 هجوما آخر في أنحاء البلاد خلال أيام العيد المبارك.
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