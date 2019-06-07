19 جريحاً في انفجار قوي هز مدينة لينشوبينج السويدية

أصيب 19 شخصاً في انفجار قوي وقع، اليوم الجمعة، في مدينة لينشوبينج بجنوب السويد وألحق أضراراً بعدد من المباني، بحسب مصدر طبي.

وقالت الشرطة إن سبب الانفجار لم يتضح بعد لكن أضافت أنها فتحت تحقيقاً جنائياً.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة بيورن أوبيرج "أبلغ كثير من الناس عن انفجار قوي للغاية حطم عدداً كبيراً من النوافذ".

وأضاف "تمكنا، حتى الآن، من التأكد من إصابة عدد من الناس بجراح طفيفة. طوقنا منطقة واسعة تضم عدة مبان".

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وأكد أنه لا يستطيع التصريح بشيء عن السبب المحتمل للانفجار. وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجاراً قوياً حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

بدورها، قالت سلطات المنطقة، في بيان، إن 19 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة في الانفجار ووجهت نداءً لجامعة لينشوبينج ومؤسسات طبية أخرى بتقديم الرعاية للمصابين.

وأضاف البيان "تستعد المستشفيات لاستقبال عدد أكبر من المصابين إذا استدعى الأمر".