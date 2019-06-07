إتلاف حقول النعناع المسموم في المغرب.. و”أونسا” تتوعد المخالفين بالمتابعة القضائية

أتلفت المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، بمساعدة من السلطات المحلية، حقول النعناع التي تبث استخدام أصحابها لمبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع حتى لا يتم تسويقها وبيعها في الأسواق الوطنية، وذلك من أجل حماية المستهلك.

وأفاد بلاغ “أونسا”، صباح اليوم الجمعة، يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، أن الجهات المذكورة قامت بتحرير محاضر مخالفات في حق المنتجين المعنيين وإرسالها للمحاكم.

ويأتي هذا الإجراء، حسب المصدر ذاته، بعد وقوف مصالح المراقبة على عدد من العينات غير المطابقة للقوانين والمواصفات المعمول بها نتيجة استعمال مبيدات غير مرخص لها على زراعة النعناع.

وشدد المصدر نفسه، أن مصالح “أونسا” تواصل تنفيذ برنامج المراقبة على النعناع، حيث تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة إلى حين تقويم الوضعية، وذلك من أجل ضمان تسويق منتوجات آمنة لحماية صحة المستهلك.

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وكانت مصالح المكتب قد قامت بإخضاع النعناع للمراقبة بالضيعات وذلك في إطار برنامج المراقبة المكثفة للسلامة الصحية للنعناع، حيث هم هذا البرنامج أهم المناطق المنتجة لهذه النبتة وهي منطقة الرباط -القنيطرة وطنجة -تطوان -الحسيمة، والدار البيضاء -سطات، وسوس -ماسة وفاس-مكناس، ومراكش -آسفي.

يشار إلى أن استعمال المبيدات يعتبر من بين وسائل المكافحة للحد من أضرار الآفات التي تصيب نبتة النعناع (الأمراض، الحشرات، الأعشاب الضارة)، لذلك يدعو المكتب جميع المنتجين إلى استعمال مبيدات مرخص لها على زراعة النعناع واحترام التعليمات الموصى بها.

كما ينبه المكتب مختلف المنتجين إلى أن مخالفة هذه المعايير والمواصفات سيعرضهم للعقوبات الإدارية والقضائية.

