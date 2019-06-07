بعد إخلاء سبيله..لا اتهامات ضد رئيس “الكاف”

دون توجيه أي اتهام له،أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد، الذي كان قيد التحقيق خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من طرف المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

وخضع أحمد للاستجواب الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في شهر دجنبر 2017 مع شركة “بوما”، لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين (“شان”) 2018 التي استضافها المغرب في مطلع العام المذكور.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع “تاكتيكال ستيل”، حسب المصدر ذاته.