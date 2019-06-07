فندت محامية مشتكية اللاعب البرتغالي “رونالدو”، “كاثرين مايورغا”، أن تكون موكلتها قد أسقطت شكوى الاغتصاب بحقه، كما راج، يوم الأربعاء الماضي.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر من وكالة “بلومبرغ”، يتحدث عن إسقاط الشكوى بحق مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، دون أن تكون هناك إشارة إلى التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين.
وروجت “بلومبرغ” إلى أن المشتكية تقدمت بإخطار عن التراجع عن الشكوى في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيغاس، لكن المحامية، “لاريسا دروهوبيتشرنفت”، نفت لوكالة الأنباء الفرنسية كل ذلك، وقالت “لم يتم إسقاط التهم”.
ويمكن أن تكون وكالة “بلومبرغ” قد تحدثت عن سحب الشكوى من ولاية نيفادا، دون علمها بنقلها إلى المحكمة الفدرالية، إذ قالت المحامية: “لقد سحبنا وحسب الشكوى على مستوى الولاية، لأننا قدمنا شكوى مماثلة أمام المحكمة الفدرالية”.
وأوضحت المحامية: “قمنا بتغيير الاختصاص القضائي فقط، لكن التهم لا تزال قائمة”.
وسبق أن نفى “رونالدو” بشدة التهم الموجهة إليه، التي تروج أنه اغتصب مشتكيته، عام 2009.
“رونالدو” ليس الوحيد المتهم بالاغتصاب، وإنما حتى نجم المنتخب البرازيلي “نيمار”، الذي رد على التهم بمحادثة توضح أن علاقة رضائية كانت بينه ومشتكيته.
كانت هذه تفاصيل خبر تهمة الاغتصاب لم تسقط ضد رونالدو.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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