اعتقال ثلاثيني في العيون.. نصب على سيدة بشيكات متحصل عليها من السرقة!

أوقفت الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، امس الخميس، على مستوى شارع الصومال بحي التعاون من أجل النصب وحيازة شيكات بنكية متحصل عليها من سرقة.
وأفاد مصدر أمني، أنه جرى إيقاف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدمت بها امرأة كونها تعرضت للنصب من طرف الموقوف بعد عملية تجارية بينهما، حيث سلمها شيكا بنكيا تبين أنه يخص إحدى الشركات كما أنه متحصل عليه من عملية سرقة.
في حين تم العثور بحوزته على شيكات أخرى تخص نفس الشركة، وأن الأبحاث مسترسلة قصد التوصل إلى ضحايا آخرين محتملين.
الموقوف تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.
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