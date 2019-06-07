مشاكل نيمار متواصلة… الشرطة تستمع إليه بعد نشره صورا حميمة لمن تتهمه بالاغتصاب!

تفاقمت مشاكل النجم البرازيلي نيمار، إذ استدعي إلى مركز شرطة ريو دي جانيرو، أمس الخميس للاستماع إلى إفادته في تحقيق حول ما إذا كان قد انتهك القانون بنشره صورا حميمة لعارضة الأزياء التي تتهمه بالاغتصاب.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، دخل نجم باريس سان جرمان الفرنسي إلى مركز الشرطة للدفاع عن نفسه وهو على كرسي متحرك، بعد أن تعرض قبلها بليلة إلى التواء في كاحله خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد قطر استعدادا لكوبا أميركا، ما سيحرمه من خوض البطولة القارية.

وبعد خروجه من مركز الشرطة، أعرب أغلى لاعب في العالم عن امتنانه للدعم الذي حظي به من مشجعيه، مضيفا أمام حشد كبير من وسائل الاعلام “”شعرت بحب كبير”.

وكشف باريس سان جرمان الخميس في حسابه على تويتر أن نجمه البرازيلي “يعاني من التواء شديد في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن”، وسيتم “إعادة تقييم وضعه من قبل القسم الطبي للنادي في غضون الساعات الـ72 المقبلة”.

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وجاءت تهمة الاغتصاب لتزيد من محن لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي يزعم بأن السيدة البرازيلية التي تتهمه نصبت له “فخا”.

وفي مقابلة بثت شبكة “اس بي تي” مقتطفات منها ليل الأربعاء الخميس، وستبث كاملة الإثنين، خرجت ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا عن صمتها، معتبرة أن ما تعرضت له “كان اعتداء مع اغتصاب”.

وأقرت السيدة التي قالت إنها عارضة أزياء، بأنها أعجبت بنيمار وكانت ترغب في ممارسة الجنس معه، وبأنه قام بدفع نفقات سفرها من البرازيل الى فرنسا حيث أقامت في أحد فنادق العاصمة.