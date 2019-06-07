على طريقة أفلام “آكشن”.. عصابة مكونة من قاصرين تسرق محلا بإحداث ثقب في الحائط!

تمكنت فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، في العيون، من فك لغز عملية سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري عن طريق إحداث ثقب في الحائط.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أنه تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ذو 17 سنة، والذي تم إيقافه وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن سيف، كما عثر بحوزته على كمية من مخدر الشيرا يحتفظ بها من أجل استهلاكها.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرقة الأحداث التابعة لنفس المصلحة عن إيقاف المشتبه فيه الثاني القاصر ذو 16 سنة، فيما تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث الذي لازالت الأبحاث مسترسلة قصد إيقافه.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم الاحتفاظ بالقاصرين بالمكان المخصص للأحداث لفائدة البحث والتقديم.