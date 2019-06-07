تمكنت فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، في العيون، من فك لغز عملية سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري عن طريق إحداث ثقب في الحائط.
وتفيد المعطيات المتوفرة، أنه تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ذو 17 سنة، والذي تم إيقافه وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن سيف، كما عثر بحوزته على كمية من مخدر الشيرا يحتفظ بها من أجل استهلاكها.
كما أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرقة الأحداث التابعة لنفس المصلحة عن إيقاف المشتبه فيه الثاني القاصر ذو 16 سنة، فيما تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث الذي لازالت الأبحاث مسترسلة قصد إيقافه.
هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم الاحتفاظ بالقاصرين بالمكان المخصص للأحداث لفائدة البحث والتقديم.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة أفلام “آكشن”.. عصابة مكونة من قاصرين تسرق محلا بإحداث ثقب في الحائط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.