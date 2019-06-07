طقس الجمعة.. جو مستقر مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل الشمالية والوسطى وكذلك شمال غرب الأقاليم الصحراوية.

وستكون السماء غائمة خلال الصباح، حيث الفرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة بأقصى شمال غرب البلاد، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط.

وسيلاحظ بعض الكتل الضبابية المحلية فوق السواحل الوسطى ومحليا السهول الداخلية، في حين ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية، السواحل والسهول الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي ومن الشمال أو الغرب بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و14 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 21 و25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار، ما بين 22 و 27 درجة بكل من المرتفعات والسواحل والسهول الشمالية والوسطى والسايس وشمال المنطقة الشرقية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و 34 درجة بالمنطقة الشرقية والهضاب وداخل سوس وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الصويرة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.