إنتر ميلان يخطط لضم نجم توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بضم أحد نجوم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن إنتر ميلان بدأ يزاحم يوفنتوس ونابولي، في سباقهما لضم كيران تريبير، الظهير الأيمن لتوتنهام.
وأضافت أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، يعتبر الظهير الإنجليزي هدفًا محوريًا لتدعيم الفريق، بدايةً من الموسم المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن مانويل لاتزاري، لاعب سبال، واَدم ماروسيتش، نجم لاتسيو، يعدان أيضًا ضمن الأهداف التي يرغب كونتي في ضمها للنيراتزوري.
ويحظى تريبير باهتمام العديد من الأندية، فبجانب الثلاثي الإيطالي، يرغب أتلتيكو مدريد كذلك في التعاقد معه.
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