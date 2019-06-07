برشلونة يستهدف التعاقد مع بوفون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الحارس الإيطالي، جيانلويجي بوفون، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن برشلونة يريد أن يكون بوفون حارسًا ثانيًا في الفريق خلف الألماني أندريه تير شتيغن خلال الموسم المقبل.

وكان الهولندي ياسبر سيليسن، الحارس الثاني لبرشلونة، أعلن لوسائل الإعلام أنه يسعى للرحيل إلى نادٍ يشارك معه في المباريات بشكل منتظم خلال الموسم المقبل.

يذكر أن بوفون غادر باريس سان جيرمان بعد عام واحد فقط رفقة النادي الفرنسي، وإذا نجح برشلونة في الحصول على توقيع الحارس المخضرم، فإن الصفقة ستكون مجانية.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن بوفون ما يزال يدرس خطوته المقبلة، ولكن الاحتمالات الأكبر تتجه نحو اعتزال كرة القدم أو الانضمام إلى أحد أندية الكالتشيو.