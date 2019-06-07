مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح شمالي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، الجمعة، في هجوم مسلح على قرية بقضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر أمني، طبقاً لقناة "السومرية نيوز"، إن مسلحين هاجموا قرية النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.
وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي.
وأعلنت الشرطة العراقية، الشهر الماضي، أن 6 عبوات ناسفة بدائية انفجرت في مدينة كركوك النفطية، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 16 آخرين.
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