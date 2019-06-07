محاولة تهريب البشير وجرائم الحوثي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالجمعة 2019/6/7 12:39 مساء بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز شكر روحاني لتميم على ولاء "الحمدين" لإيران، ومعاناة 70 ألف طالب خلف قضبان سجون أردوغان، والشرطة السودانية تكشف حقيقة "محاولة تهريب" البشير، وجرائم الحوثي تفسد فرحة اليمنيين بعيد الفطر، وواشنطن تقرر وقف تدريب طياري تركيا على مقاتلات F-35، والإمارات والسعودية والنرويج تؤكد أن عملية استهداف السفن "معقدة" ودولة وراء الحادث، وجنرال أمريكي لا يستبعد الاستعانة بقوات إضافية لمواجهة صواريخ إيران.
أما في الاقتصاد فتطالعون الصين تؤكد أن الفجوة التجارية ثلث ما أعلنته واشنطن، و"آمال كاذبة" تصعد بمؤشرات الأسهم الأمريكية.
وإلى الملاعب، تتعرفون على المزيد من مساعي باريس سان جيرمان للتخلص من نيمار.
وفي التكنولوجيا، أمازون تكشف رسمياً عن النسخة المحدثة من طائراتها المسيرة لخدمات التوصيل، أما في الفن فيمكنكم التعرف على 6 أعمال تعوض غياب مسلسل "تشرنوبل".
وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 7 يونيو/حزيران 2019.
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